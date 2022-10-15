ВСУ прорвали оборону войск РФ под Сватово 3 15.10.2022, 8:47

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Украинская армия «зачистила» от врага два важных пункта к северу от города.

Силы обороны Украины в ходе большого контрнаступления завершают освобождение Харьковской области. В скором времени Харьковщина будет освобождена на 100%, после чего ВСУ сосредоточатся на операции по деоккупации Луганской области.

Украинские войска продолжают продвижение на этом участке фронта. Последней информацией об этом направлении поделился военный корреспондент Богдан Мирошников.

«В направлении Сватово продолжается наступление ВСУ», - сообщил журналист.

Он уточнил, что на днях удалось зачистить от российских оккупантов села Кисловку и Котляровку, размещенные на севере от Сватово.

«Успехи на этом направлении продолжаются и сейчас. Оборона орков такой же мем, как и их армия, то есть что-то есть, но дырявое», - констатировал Мирошников.

В целом ВСУ завершают полное освобождение Харьковской области. Они уже фактически вышли на границу Луганской области, а на отдельных участках ее преодолели. Эксперты считают скорое освобождение города Сватово неизбежным. У оккупационной армии РФ не хватает живой силы для удержания стратегического города в Луганской области.

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