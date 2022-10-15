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Россияне пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе, но потерпели фиаско

  • 15.10.2022, 9:27
  • 2,302
Россияне пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе, но потерпели фиаско
иллюстрационное фото

ВСУ сбили все беспилотники врага.

Российские оккупанты ночью пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе все они были сбиты.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

«Оккупанты-террористы ночью пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе. Все были сбиты: три дрона над Криворожским районом, два - над Никопольским. Люди не пострадали», - написал он.

Вилкул отметил, что «это те взрывы, которые слышали криворожане около часа ночи».

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