Россияне пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе, но потерпели фиаско
- 15.10.2022, 9:27
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ВСУ сбили все беспилотники врага.
Российские оккупанты ночью пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе все они были сбиты.
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
«Оккупанты-террористы ночью пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе. Все были сбиты: три дрона над Криворожским районом, два - над Никопольским. Люди не пострадали», - написал он.
Вилкул отметил, что «это те взрывы, которые слышали криворожане около часа ночи».