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В кроссовках и заправленных в носки штанах: как выглядят мобилизованные в РФ

  • 15.10.2022, 10:01
  • 4,204
В кроссовках и заправленных в носки штанах: как выглядят мобилизованные в РФ

Российские пропагандисты показали странные наряды солдат «второй армии мира».

Российские журналисты отсняли сюжет с мобилизованными для войны в Украине солдатами, где последние вместо военной формы были одеты в садовые перчатки и штаны, заправленные в кроссовки.

Вместо берц – кроссовки, а тактические перчатки заменили садовыми. Именно так выглядели военные «второй армии мира», в одном из пропагандистских видео, которое сняли пророссийские журналисты с оккупированного в Херсоне телеканала «Скифия», сообщает stopcor.org.

На видео солдаты, которых только мобилизовали. Они проходят обучение где-то на территории Херсонщины. Но внимание пользователей сети привлекла их форма. Она уже не советского образца, а так называемого – дворового: обычные кроссовки, заправленные штаны в носки и простейшие садовые варежки. Украинцы уже успели высмеять их в соцсетях, мол это новый тренд известных спортивных брендов.

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