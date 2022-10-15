ВСУ заставят российские войска в Новой Каховке сдаться, получив «ключ» к окружению Херсона 1 15.10.2022, 12:12

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Фото: СБУ | ВСУ

Британские аналитика показали карту нового прорыва на южном фронте.

На южном направлении ВСУ сделают все, чтобы взять Новую Каховку, в первую очередь, попытавшись, изолировать войска оккупантов от снабжения из России. Цель украинской армии в войне – заставить российских захватчиков в Новой Каховке сдаться или отступить.

В Королевском объединенном институте оборонных исследований Великобритании (RUSI) уверены, что ВСУ не хотят ни штурмовать, ни бомбить собственный город, передает «Украина 365».

Новая Каховка – ключ к освобождению Херсона от российских оккупантов. Причина в Каховском мосту через Днепр и Каховской ГЭС. ВСУ, взяв Новую Каховку, смогут перейти дамбу, оказавшись на восточном берегу Днепра, и начать окружать Херсон.

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