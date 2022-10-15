В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными 1 15.10.2022, 12:48

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Видеофакт.

В Беларусь в ночь на 15 октября прибыли первые эшелоны с российскими военными.

Как сообщает Минобороны Беларуси, это военные входящие в состав региональной группировки войск.

Как рассказал российский военный, командир роты Виктор Смеян, военнослужащие РФ прибыли «оказать помощь братскому белорусскому народу».

Лукашенко сообщил о развертывании общей группировки войск России и Беларуси на границе с Украиной 10 октября. Диктатор объяснял это «обострением на западных границах «союзного государства».

Всего, по данным украинской разведки, Россия планирует разместить в Беларуси 20 тысяч мобилизованных.

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