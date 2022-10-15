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Мобилизованный заключенный расстрелял подполковника армии России

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  • 15.10.2022, 14:36
  • 15,466
Мобилизованный заключенный расстрелял подполковника армии России

В армии оккупантов все чаще вспыхивают драки со стрельбой.

Не прошло месяца с тех, пор как Россия приняла решение отправить на Восток Украины воевать «зеков», а те рады начали совершать самоуправство.

На днях стало известно, что один из мобилизованных «зеков» расстрелял подполковника армии России. Об этом в одном из своих интервью рассказал российский правозащитник Владимир Осечкин.

Более того, по словам Осечкина, ему также известно о ряде споров между мобилизованными «зеками», которые заканчивались кулаками и стрельбой. И даже были случаи, когда узников расстреливали свои же «собратья», потому что те отказывались воевать и хотели сдаться в плен Вооруженным Силам Украины.

В целом, как говорит российский правозащитник, на территории оккупированной Украины, сегодня действия российских военных представляют собой полный беспредел, они убивают без суда и следствия.

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