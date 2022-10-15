Под Херсоном российские военные выходят к ВСУ с поднятыми руками

Под Херсоном российские военные выходят к ВСУ с поднятыми руками8
- 15.10.2022, 14:50
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Оккупанты кричат: «Не стреляйте!».
На юге Украины российские военные идут с поднятыми руками к украинским защитникам, не желая гибнуть за Путина. Ситуация для захватчиков на Херсонском направлении начинает попахивать приближающимся провалом, и деморализованные солдаты РФ спешат сдаться в плен, чтобы не уехать домой в черном пакете.
В сети появились кадры бегущего с поднятыми руками оккупанта с криком «не стреляйте!» к бойцам ВСУ, находящимся в окопе недалеко от временно оккупированного Херсона.