В оккупированном россиянами Севастополе раздаются взрывы 3 15.10.2022, 16:31

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Очевидцы опубликовали видео.

В оккупированном россиянами Севастополе 15 октября раздаются взрывы: это может работать российская ПВО. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местные группы в соцсетях.

Кроме Севастополя, о «хлопке» сообщается и в Новофедоровке, Евпатории и в Саках.

В Сети предполагают, что на опубликованных фото и видео на самом деле зафиксирована не работа ПВО, а запуск ракеты в направлении других регионов Украины. Сообщается, что после удара ракетные комплексы будто бы сменили дислокацию.

Заметим, это не единственный «хлопок» в Севастополе за последнее время. Так, в ночь на 20 сентября местные жители слышали звуки взрывов и стрельбы из огнестрельного оружия.

На следующий день в Черном море у берегов Севастополя тоже раздался взрыв. Оккупационные «власти» заявили о якобы уничтожении беспилотника.

А уже 12 октября на въезде в Севастополь появились блокпосты оккупантов, которые останавливают все автомобили.