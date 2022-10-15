Бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов, «отличившихся» в войне в Сирии

Бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов, «отличившихся» в войне в Сирии5
- 15.10.2022, 17:37
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Среди пленных оказались майор и прапорщик.
Бойцы из 24-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в результате успешных боевых действий взяли в плен 7 российских военных, которые ранее воевали в Сирии.
Об этом рассказал командир батальона 24-й ОМБр с позывным Ирис. Видео с его рассказом опубликовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Пленные рассказывали, что якобы являются простыми солдатами, однако оказалось, что у них большой опыт боевых действий в Сирии.
- Они говорили, что они ничего не знают, что их там пришли и забрали учителя... Ну, как обычно они говорят. Что они мобилизованные. А как выяснилось, у них один майор, один прапорщик, три-четыре сержанта... Как выяснилось в дальнейшем, они совершали свои террористические акты в Сирии, – рассказал защитник Украины.
- Каждый из нас всеми силами приближается к Победе, – добавил Залужный.