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Бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов, «отличившихся» в войне в Сирии

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  • 15.10.2022, 17:37
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Бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов, «отличившихся» в войне в Сирии

Среди пленных оказались майор и прапорщик.

Бойцы из 24-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в результате успешных боевых действий взяли в плен 7 российских военных, которые ранее воевали в Сирии.

Об этом рассказал командир батальона 24-й ОМБр с позывным Ирис. Видео с его рассказом опубликовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Пленные рассказывали, что якобы являются простыми солдатами, однако оказалось, что у них большой опыт боевых действий в Сирии.

- Они говорили, что они ничего не знают, что их там пришли и забрали учителя... Ну, как обычно они говорят. Что они мобилизованные. А как выяснилось, у них один майор, один прапорщик, три-четыре сержанта... Как выяснилось в дальнейшем, они совершали свои террористические акты в Сирии, – рассказал защитник Украины.

- Каждый из нас всеми силами приближается к Победе, – добавил Залужный.

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