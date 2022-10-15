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Стало известно о новых успехах ВСУ в Херсонской области

  • 15.10.2022, 18:00
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Стало известно о новых успехах ВСУ в Херсонской области

Силы обороны Украины держат огневой контроль и инициативу в развитии событий на юге страны.

На юге Вооруженные Силы Украины удерживают инициативу в развитии событий. Об этом сообщили в украинском оперативном командовании «Юг» в сводке по обстановке по состоянию на 14:00.

- Силы обороны Украины держат огневой контроль и инициативу в развитии событий, - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 110 огневых задач, украинской авиацией нанесено 2 удара, в том числе по системам противовоздушной обороны врага на временно оккупированных территориях.

В то же время, в Херсонской области оккупанты попытались нанести авиационные удары по позициям ВСУ, но вражеский вертолет был уничтожен. Окончательные потери врага доразведываются.

Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Также оккупанты продолжают практику огневых поражений позиций ВСУ и территориальных общин, что прилегающие к фронту, с применением авиации, ракетно-артиллерийского вооружения и минометов.

- Также продолжает наносить удары дронами-камикадзе по тыловых районах, пытаясь поразить объекты инфраструктуры. С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активно проводит воздушную разведку, - говорится в сообщении.

В течение ночи над Николаевской областью силами украинской ПВО сбито 6 дронов, над Херсонской - 2, а над югом Днепропетровской - 5.

Также ВСУ «приземлили» вражеский беспилотный шпион «Орлан-10», который разведывал обстановку вдоль линии фронта.

Контрнаступление ВСУ и потери российской армии - важные новости

Армия Украины в конце августа пошла в контрнаступление. По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении армия Украины освободила более 1 170 кв. км нашей земли. 12 числа в украинской армии сообщили, что на Херсонщине деоккупированы еще пять населенных пунктов.

По данным Офиса Зеленского, в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ, которая началась 24 февраля, уже освобождены 1 тыс. 620 населенных пунктов.

По состоянию на 15 октября в Украине уничтожено 64 тыс. 700 противников, 242 вражеских вертолета и 1 210 беспилотников.

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