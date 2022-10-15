Генштаб ВСУ: В РФ проблемы с обеспечением - мобилизованных одевают в гражданское 7 15.10.2022, 19:35

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Украинские военные уже 234-й день противостоят полномасштабному вторжению России.

Мобилизация в РФ продолжается, несмотря на проблемы с материальным обеспечением. Уже зафиксированы случаи, что россиян на оккупированных территориях Украины одевают в гражданское. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

- Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных за мобилизацией, - говорится в сообщении.

По информации Генштаба ВСУ, часть мобилизованных прибыли в Пологи Запорожской области. Личный состав оккупантов частично одет в гражданскую одежду.

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