Сведения о скрытой мобилизации приходят со всей Беларуси

Сведения о скрытой мобилизации приходят со всей Беларуси4
- 15.10.2022, 21:24
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Много людей забрали на сборы.
Все больше данных о скрытой мобилизации, начавшейся в стране, приходит из разных регионов Беларуси. Это происходит на фоне участия режима Александра Лукашенко в войне в Украине.
Так, источники «Белсата» сообщают, что в Рогачеве и Гомеле уже раздают повестки. Вызывают якобы для проверки информации, но по прибытии некоторые получают повестку на «сборы». В Осиповичах «много людей забрали на сборы».
Жители Докшиц сообщают, что якобы все предприятия города вчера получили из военкомата письма с требованием предоставить списки военнообязанных сотрудников.
Также сообщается, что все едущие в Беларусь фуры начали ставить на рентген. Из-за этого выросли очереди на границе.
Данные по требованию военкоматов собирают на предприятиях в Минске, Витебской, Гомельской, Могилевской и Брестской областях. А в Брестской области местные власти расспрашивали об автомобильной технике, которую предприятие сможет представить в случае необходимости «перевозки мобилизованных».