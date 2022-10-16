Украинская авиация сбила шесть беспилотников и вертолет врага
- 16.10.2022, 0:41
ВСУ продолжают успешную демилитаризацию российской армии.
Украинские военные отбили вражеские атаки в Донецкой области и продолжали наносить удары по складам и пунктам управления оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ.
Неудачными были наступления оккупационных войск в районах Яковлевки, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Опытного, Красногоровки, Невельского, Первомайского, Марьинки, Победы и Новосадово.
За сутки украинская авиация нанесла 30 ударов, подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семи позиций зенитных ракетных комплексов противника.
Подразделения противовоздушной обороны «приземлили» шесть беспилотников и вертолет врага.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять пунктов управления, семь районов скопления живой силы и техники врага и три склад с боеприпасами. В зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели.