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Стрельба на полигоне под Белгородом: появились новые подробности

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  • 16.10.2022, 8:05
  • 20,442
Стрельба на полигоне под Белгородом: появились новые подробности
иллюстрационное фото

СМИ пишут о чрезвычайной ситуации.

15 октября стало известно о стрельбе, которая произошла в одной из воинских частей в Белгородской области РФ. Стрельбу устроили российские солдаты.

Первой информацию обнародовала Baza.

Медиа утверждает, что в результате стрельбы есть определенное количество пострадавших: погибших и раненых.

В ответ был открыт огонь на поражение. Предполагают, что двое стрелков погибли, один скрылся.

В местных пабликах подтверждают, что стрельба была. Впрочем, официальных данных пока нет.

Росвоенкоры также пишут о чрезвычайной ситуации. Сначала сообщают о столкновениях на религиозной почве, затем - о теракте на Валуйском полигоне.

Отметим, Валуйки в Белгородской области - населенный пункт, расположенный в 22 км от границы с Украиной.

Минобороны РФ заявило, что стрельба в Белгородской области действительно была. Совершили теракт якобы два гражданина из стран СНГ. Чрезвычайная ситуация произошла во время стрельб на полигоне. Пострадали - 26 человек: погибли - 11, ранены - 15. «Террористы» застрелены.

Также уточнили точное расположение полигона - в селе Солоты в 6 км к северу от Валуек.

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