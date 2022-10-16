Стрельба на полигоне под Белгородом: появились новые подробности

Стрельба на полигоне под Белгородом: появились новые подробности10
- 16.10.2022, 8:05
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СМИ пишут о чрезвычайной ситуации.
15 октября стало известно о стрельбе, которая произошла в одной из воинских частей в Белгородской области РФ. Стрельбу устроили российские солдаты.
Первой информацию обнародовала Baza.
Медиа утверждает, что в результате стрельбы есть определенное количество пострадавших: погибших и раненых.
В ответ был открыт огонь на поражение. Предполагают, что двое стрелков погибли, один скрылся.
В местных пабликах подтверждают, что стрельба была. Впрочем, официальных данных пока нет.
Росвоенкоры также пишут о чрезвычайной ситуации. Сначала сообщают о столкновениях на религиозной почве, затем - о теракте на Валуйском полигоне.
Отметим, Валуйки в Белгородской области - населенный пункт, расположенный в 22 км от границы с Украиной.
Минобороны РФ заявило, что стрельба в Белгородской области действительно была. Совершили теракт якобы два гражданина из стран СНГ. Чрезвычайная ситуация произошла во время стрельб на полигоне. Пострадали - 26 человек: погибли - 11, ранены - 15. «Террористы» застрелены.
Также уточнили точное расположение полигона - в селе Солоты в 6 км к северу от Валуек.