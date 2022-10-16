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Под Херсоном 126-я бригада РФ взбунтовалась и просит авто для бегства

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  • 16.10.2022, 8:39
  • 27,912
Под Херсоном 126-я бригада РФ взбунтовалась и просит авто для бегства

Военных мобилизовали из оккупированного Крыма.

Военные из 126-й бригады армии РФ записали видео о ситуации на линии фронта на Херсонщине. Выяснилось, что у них нет военной техники, чтобы воевать дальше. А их амуниция действительно вызывает грусть.

Информация обнародована в Telegram-канале «СтратКом ВСУ».

Венные РФ опубликовали видео, продолжительностью чуть больше минуты. К зрителям обратились 10 человек, которые просили помощи, потому что их бросило командование.

Мужчины утверждали, что «вторая армия мира» не предоставила им в достаточном количестве военной техники. В частности на 80 человек у них всего 1 БТР (в него помещается максимум 16 человек). Поэтому они просят «с мира по нитке», чтобы собрать на автомобили (желательно, пикапы).

Бойцы, записавшие видео – это мобилизованные из 126-й бригады. Как выяснилось, они ушли в армию из Крыма и с первых дней войны воевали в Херсонской области.

Крымские паблики попытались собрать какие-то средства в помощь военным. Впрочем, местные жители, похоже, помогать не планируют.

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