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В итальянских Альпах спасли двух белорусских туристов, гулявших по горам без экипировки

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  • 16.10.2022, 8:58
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В итальянских Альпах спасли двух белорусских туристов, гулявших по горам без экипировки
иллюстрационное фото

Операция была завершена около полуночи.

В итальянских Альпах горные спасатели пришли на выручку двоим белорусам, которые отправились в горы без необходимой экипировки и оказались не в состоянии спуститься самостоятельно, пишет портал «Беларусь и мир» со ссылкой на местную экстренную службу.

Инцидент произошел 14 октября в итальянских Доломитовых Альпах недалеко от курортного города Рокка-Пьеторе.

Вечером, около 19.20, в местную спасательную службу поступило сообщение о паре туристов, попавших в бедственное положение, измученных и плохо экипированных. Это оказались двое 30-летних белорусов, которые решили подняться по горной тропе, но в конце концов обнаружили, что забрели слишком далеко от людей. Вдобавок уже стемнело, а сами они слишком вымотались.

Установив местонахождение туристов, к ним на помощь отправились четверо спасателей. Они прикрепили к менее выносливому белорусу короткий страховочный канат, чтобы помочь преодолеть сложные участки, в то время как его товарищ мог идти самостоятельно, и вместе с ними вернулись в долину.

Операция была завершена около полуночи.

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