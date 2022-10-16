Убийство мобилизованных под Белгородом: почему таджики расстреляли россиян 16 Александр Коваленко, site.ua

16.10.2022, 14:51

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Александр Коваленко

В России начинаются весьма интересные события.

Хаотичная мобилизация и многолетняя генерация межнациональной неприязни приносят свои плоды. В Белгородской области, на полигоне, где велась подготовка мобилизованных, группа таджиков расстреляла, так сказать, сослуживцев. В результате, 22 убито, 16 ранены.

Российские пропагандисты с первых же минут пытались найти в этой истории «украинский след», но сложно выдавить «украинский след» когда убийцы – таджики, а причиной расстрела послужил конфликт на религиозной почве.

И это во всех моментах очень показательный инцидент.

Во-первых, мобилизация в России проходит по принципу, кто под руку попал, того и мобилизовали. Именно по этой причине мобилизуют больных, кривых, старых, инвалидов, а так же, скажем так – психов, алкашей, наркоманов и прочую шушеру.

То есть, в рядах российской армии, где не особо было все хорошо с дисциплиной и кадрами, сейчас ситуация ухудшается в разы, из-за поступления не благонадежных асоциальных элементов. И по тому, что сопровождает эту мобилизацию, а именно – пьянки, драки и даже убийства, можно судить какая там атмосфера дисциплины и порядка.

Во-вторых, таджики расстреляли россиян из-за конфликта на религиозной почве. Таджиков в этой своре попросту травили и их терпение лопнуло. И это не удивительно.

Россия – это страна, в которой пренебрежение к другим национальностям и религиям, уже давно стал культурным феноменом. Хотя культурой это сложно назвать, но так оно и есть – это часть их культуры. И не удивительно, что именно в России сконцентрировано больше неонацистских группировок, чем в любой другой стране в мире.

Россия – это неонацистская страна, которая свои агрессивные, реваншистские, недоимперские амбиции прячет за такими явлениями как «денацификация».

Вот только теперь, другие национальности тоже стали получать в руки оружие и в условиях отсутствия дисциплины и мотивации, это оружие будет все чаще применяться против сослуживцев, в рамках локальной конфронтации.

Российская армия пожинает плоды многолетней генерации межнациональной неприязни, которую культивировала, скрыто либо явно российская пропаганда. Так и до межэтнических столкновений недалеко. Или можно считать, что уже?

Наблюдаем! И вправду, весьма интересное начинается.

Александр Коваленко, site.ua

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