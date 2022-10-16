За пленного Гиркина дают уже $100 тысяч

За пленного Гиркина дают уже $100 тысяч15
- 16.10.2022, 15:17
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К «охоте» на террориста подключились украинские разведчики.
За передачу в украинский плен бывшего главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова), который пополнил ряды оккупационных войск РФ, обещано денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
«Известно, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства», - подчеркнули украинские разведчики.
Напоминается, что «Стрелок» объявлен Нидерландами в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17.
«Игорь Гиркин (Стрелков) – российский террорист, бывший так называемый «министр обороны ДНР». СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета», - отметили в ГУР.
Соответствующую информацию разведчики предложили передавать по номеру:
+380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.