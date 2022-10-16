За пленного Гиркина дают уже $100 тысяч 15 16.10.2022, 15:17

5,124

Игорь Гиркин

К «охоте» на террориста подключились украинские разведчики.

За передачу в украинский плен бывшего главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова), который пополнил ряды оккупационных войск РФ, обещано денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Известно, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства», - подчеркнули украинские разведчики.

Напоминается, что «Стрелок» объявлен Нидерландами в международный розыск по делу об уничтожении гражданского Boeing 777 рейса MH17.

«Игорь Гиркин (Стрелков) – российский террорист, бывший так называемый «министр обороны ДНР». СБУ и Генеральная прокуратура возбудили против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета», - отметили в ГУР.

Соответствующую информацию разведчики предложили передавать по номеру:

+380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».