У войск РФ под Херсоном начались серьезные проблемы после взрывов на Крымском мосту 16.10.2022, 15:31

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Ситуация оценивается как «очень критическая».

Разрушение Крымского моста сократило логистические возможности оккупантов на юге Украины на 75%.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона.

«Очень критическая ситуация у российских захватчиков со снаряжением, снабжением и логистикой, потому что действительно подтягивание резервов проходило оттуда, и почти 75% этих поставок шло именно через Крымский мост», - сказала она.

Гуменюк отметила, что из-за плохой погоды оккупанты остановили даже паромы. Это делает невозможным сообщение в Керченском проливе.

«Они действительно страдают из-за недостатка оборудования, боекомплекта, военной техники…», - добавила Гуменюк.

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