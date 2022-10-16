В Минобороны Беларуси назвали численность прибывшего в страну российского контингента 3 16.10.2022, 16:42

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Первые эшелоны с российскими военными прибыли в страну уже 15 октября.

В Беларусь прибудут около 9 тысяч российских военнослужащих в рамках развертывания совместной группировки войск, сообщил в Twitter начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра Валерий Ревенко.

— Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), начали прибывать в Беларусь. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тысяч человек, — написал он, пообещав дать подробную информацию на брифинге для военных атташе в понедельник, 17 октября.

В Минобороны также сообщили, что в Беларусь начала прибывать авиация из региональной группировки войск.

Напомним, Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с Россией развернуть региональную группировку войск. По его словам, в Беларусь приедет «не одна тысяча» российских военных, он поручил их «принять и разместить». Развертывание группировки проводится якобы из-за угрозы удара со стороны Украины. Однако в Госдуме РФ заявили, что развертывание группировки — это для снятия «обеспокоенности Александра Григорьевича и наших белорусских братьев» и ответ на действия Польши, которая укрепила военное присутствие на границе с Беларусью.

14 октября Лукашенко не смог назвать, точное количество российских военных, которые приедут в Беларусь, но отметил, что «10−15 тысяч от России требовать сейчас не надо».

Первые эшелоны с российскими военными из региональной группировки войск прибыли в страну уже 15 октября.

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