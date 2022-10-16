закрыть
16 октября 2022, воскресенье, 17:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минобороны Беларуси назвали численность прибывшего в страну российского контингента

3
  • 16.10.2022, 16:42
  • 2,946
В Минобороны Беларуси назвали численность прибывшего в страну российского контингента

Первые эшелоны с российскими военными прибыли в страну уже 15 октября.

В Беларусь прибудут около 9 тысяч российских военнослужащих в рамках развертывания совместной группировки войск, сообщил в Twitter начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра Валерий Ревенко.

— Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), начали прибывать в Беларусь. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тысяч человек, — написал он, пообещав дать подробную информацию на брифинге для военных атташе в понедельник, 17 октября.

В Минобороны также сообщили, что в Беларусь начала прибывать авиация из региональной группировки войск.

Напомним, Александр Лукашенко 10 октября заявил, что договорился с Россией развернуть региональную группировку войск. По его словам, в Беларусь приедет «не одна тысяча» российских военных, он поручил их «принять и разместить». Развертывание группировки проводится якобы из-за угрозы удара со стороны Украины. Однако в Госдуме РФ заявили, что развертывание группировки — это для снятия «обеспокоенности Александра Григорьевича и наших белорусских братьев» и ответ на действия Польши, которая укрепила военное присутствие на границе с Беларусью.

14 октября Лукашенко не смог назвать, точное количество российских военных, которые приедут в Беларусь, но отметил, что «10−15 тысяч от России требовать сейчас не надо».

Первые эшелоны с российскими военными из региональной группировки войск прибыли в страну уже 15 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип