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Россия перебрасывает в Беларусь самолеты и вертолеты

  • 16.10.2022, 16:51
  • 1,948
Россия перебрасывает в Беларусь самолеты и вертолеты

Над Минском были замечены истребители МиГ-31.

Россия начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты, которые составят авиационную составляющую региональной группировки войск.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

«В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки сил», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня также стало известно, что численность российских военнослужащих в составе совместной группировки войск двух стран составит чуть менее 9 тысяч человек.

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