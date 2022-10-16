Россия перебрасывает в Беларусь самолеты и вертолеты
- 16.10.2022, 16:51
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Над Минском были замечены истребители МиГ-31.
Россия начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты, которые составят авиационную составляющую региональной группировки войск.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
«В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки сил», - говорится в сообщении пресс-службы.
Сегодня также стало известно, что численность российских военнослужащих в составе совместной группировки войск двух стран составит чуть менее 9 тысяч человек.