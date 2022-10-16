Названы топ-10 приложений, которые быстрее всего разряжают батарею смартфона
- 16.10.2022, 17:16
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Специалисты рекомендуют минимизировать их использование.
Специалисты портала Gizchina провели исследование мобильных приложений для Android и составили рейтинги программ с самым высоким энергопотреблением.
Как правило, это мессенджеры и соцсети, а также приложения для знакомств и фитнеса. Среди них есть и популярные среди белорусских пользователей Facebook и Instagram.
Список выглядит следующим образом:
Fitbit;
Uber;
Skype;
Facebook;
Airbnb;
Instagram;
Tinder;
Bumble;
Snapchat;
WhatsApp.
Специалисты отмечают, что почти все приложения на смартфоне работает даже тогда, когда мы их не запускаем, то бишь в фоновом режиме. Все они влияют на время автономной работы устройства, однако некоторые из них можно отключить, повысив «живучесть» батареи.
Отключить ненужные можно в настройках фоновой активности. Часто эти опции прячутся в разделах «Батарея» или «Производительность». Также в настройках смартфона для той или иной программы можно полностью заблокировать уведомления.