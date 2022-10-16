Названы топ-10 приложений, которые быстрее всего разряжают батарею смартфона 16.10.2022, 17:16

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Специалисты рекомендуют минимизировать их использование.

Специалисты портала Gizchina провели исследование мобильных приложений для Android и составили рейтинги программ с самым высоким энергопотреблением.

Как правило, это мессенджеры и соцсети, а также приложения для знакомств и фитнеса. Среди них есть и популярные среди белорусских пользователей Facebook и Instagram.

Список выглядит следующим образом:

Fitbit;

Uber;

Skype;

Facebook;

Airbnb;

Instagram;

Tinder;

Bumble;

Snapchat;

WhatsApp.

Специалисты отмечают, что почти все приложения на смартфоне работает даже тогда, когда мы их не запускаем, то бишь в фоновом режиме. Все они влияют на время автономной работы устройства, однако некоторые из них можно отключить, повысив «живучесть» батареи.

Отключить ненужные можно в настройках фоновой активности. Часто эти опции прячутся в разделах «Батарея» или «Производительность». Также в настройках смартфона для той или иной программы можно полностью заблокировать уведомления.

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