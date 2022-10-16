Глава МЧС готовит белорусов к ракетным ударам 23 16.10.2022, 21:00

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иллюстрационное фото

В Беларуси есть 5000 сооружений, чтобы укрыться при ракетном ударе.

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский в интервью телеканалу ОНТ рассказал, в каких бомбоубежищах можно прятаться белорусам.

Глава МЧС отметил, что в стране принимают все меры, чтобы военного конфликта на территории Беларуси не произошло.

- Но мы понимаем, что, к сожалению, мир такой, что, может быть ситуация, при которой придется действовать оперативно. В том числе в рамках гражданской обороны. Это комплекс защитных мер, в первую очередь по защите нашего населения, - отметил Синявский.

Он разделил эти меры на этапы. Первый – оповещение. Его министр назвал главным и сказал, что SMS от МЧС или бегущая строка на ТВ – своего рода проверка такой системы. Далее следуют возможности для укрытия населения при угрозе.

Синявский, в частности, отметил:

- Могу озвучить некоторые закрытые вещи. Более 5000 различных закрытых сооружений в стране есть, которые можно использовать для укрытия населения в случае, в том числе, ракетных ударов. В этой связи мы говорим о том, что мы сделаем оперативное оповещение и будем оповещать людей, где, когда, в каком регионе можно спуститься в убежища для того, чтобы быть защищенным от этих вещей.

Второй момент касается эвакуации при возникшей чрезвычайной ситуации. Для этого в МЧС регулярно проводят проверки.

Министр подробно рассказал, где при надобности переждать опасность, если человек не в курсе размещения ближайшего обустроенного бомбоубежища:

- Первое убежище, которое может применить человек в случае необходимости - это просто элементарный подвал своего многоэтажного дома. Это подземные переходы, это метро, куда можно спуститься для того, чтобы укрыться.

Еще один вариант – крупные промышленные предприятия, которые имеют закрытые сооружения.

- Безусловно, население, которое там находится, оно будет в этих защитных сооружениях. Здесь никаких проблем нет, - сказал министр.

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