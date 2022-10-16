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ВСУ ликвидировали майора элитной дивизии ВДВ РФ Майбороду

  • 16.10.2022, 22:14
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ВСУ ликвидировали майора элитной дивизии ВДВ РФ Майбороду
Глеб Майборода

Он был «звездой» роспропаганды.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российской оккупационной армии.

Об этом в своем Twitter сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По его данным, ликвидирован майор 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии РФ Глеб Майборода.

При этом он также опубликовал фото уничтоженного офицера.

«Майор 98 вдд Майборода Глеб успешно демобилизирован», - написал Штефан.

Добавим, что Майборода был выпускником суворовского училища.

При этом ранее он участвовал в съемках российской пропаганды. В Сети можно найти видео с его интервью.

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