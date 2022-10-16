ВСУ ликвидировали майора элитной дивизии ВДВ РФ Майбороду
- 16.10.2022, 22:14
- 1,188
Он был «звездой» роспропаганды.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российской оккупационной армии.
Об этом в своем Twitter сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.
По его данным, ликвидирован майор 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии РФ Глеб Майборода.
При этом он также опубликовал фото уничтоженного офицера.
«Майор 98 вдд Майборода Глеб успешно демобилизирован», - написал Штефан.
Добавим, что Майборода был выпускником суворовского училища.
При этом ранее он участвовал в съемках российской пропаганды. В Сети можно найти видео с его интервью.