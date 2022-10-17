Россия атаковала Киев дронами 9 17.10.2022, 10:39

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Фото: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

На данный момент зафиксировано четыре прилета.

В столице Украины утром 17 октября раздались взрывы, пишет УНИАН. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев атаковали дронами-камикадзе.

Сегодня, 17 октября, утром российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе, прогремело два взрыва. В результате атаки в Шевченковском районе столицы возник пожар в нежилой постройки. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики - на месте. Информацию о пострадавших уточняем», - написал Кличко.

Мэр показал фото обломка одного из дронов-камикадзе, которые сегодня утром атаковали Киев.

Все столичные учебные заведения перешли в дистанционный режим, поскольку воздушная тревога была объявлена в начале учебного процесса, сообщили в КГГА.

В Киеве перекрыли движение транспорта на участке между Крещатиком и цирком. В результате прилета дронов-камикадзе загорелось офисное здание. Как сообщают местные СМИ, пострадавших нет.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, в Киеве иранский дрон ударил в высотный жилой дом.

Геращенко так же подтвердил, что удар в Киеве наносился в районе вокзала. По его словам, целью беспилотников был один из объектов критической инфраструктуры недалеко от вокзала. Попадание было «рядом с этим объектом», но при этом он функционирует. Пострадало здание, рядом с которым был прилет.

По словам Геращенко, пострадавших нет.

В УЗ предупредили пассажиров, которые ожидают завершения воздушной тревоги в укрытиях и не смогут вовремя совершить посадку на свой рейс: «Ваш билет будет действителен для поездки cktle.obv поездом того же направления. Сохраните билет и покажите его проводнику, мы найдем места для каждого. Поезда отправляются по графику».

По Киеву зафиксировано 4 прилета, сообщили в КГВА: «Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. Сейчас информация о пострадавших уточняется. Просим, оставайтесь в укрытиях!»

В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц, сообщил Кличко.

«Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналов воздушной тревоги. Будем сознательными и заботимся о собственной безопасности! Вместе выстоим!» – написал он.

Геращенко показал кадры с места прилета иранского «шахида» по жилому дому в Киеве. На видео видно, что повреждения серьезные. Говорит, под завалами слышны голоса людей.

По словам Кличко, в результате атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме.

«В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов. Есть ли погибшие - уточняем информацию», - написал он.

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