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Украинские воины сбили вражеский беспилотник из стрелкового оружия

  • 17.10.2022, 11:10
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Украинские воины сбили вражеский беспилотник из стрелкового оружия
Фото: AFP

Иранские дроны-камикадзе над Киевом сбивали не только ПВО и авиация.

Сегодня, 17 октября, утром оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Больше всего не повезло столице Украины, пишет dialog.ua. Известно о четырех прилетах, хотя большую часть дронов сбили на подлете к Киеву.

Фото: AFP
Фото: AFP

Журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Telegram-канале выложил ролик, на котором дроны пытаются сбить с помощью стрелкового оружия – автоматами.

Позже Антон Геращенко пообщался с полицейскими и представителями ТРО, которым удалось из стрелкового оружия (автоматы и пистолеты) сбить один дрон-камикадзе.

По сообщению Генштаба ВСУ, на утро 17 октября было сбито 11 дронов по всей Украине.

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