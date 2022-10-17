Бегство пехоты россиян с позиций на юге Украины попало на видео 17.10.2022, 11:44

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Ролик сняли с высоты птичьего полета.

Подразделение аэроразведки Украины Terra показало видео штурма позиций российских оккупантов в населенном пункте на южном фронте, снятое с высоты птичьего полета. Ролик выложен в их YouTube-канале.

На видео – неназванный поселок и его окрестности на Херсонском направлении.

Аэроразведка в этом ролике сопровождает наступление бронегруппы и авиации Вооруженных Сил Украины, обеспечивая командиров подразделений информацией и предоставляя координаты для ударов артиллерии по вражеским целям.

В итоге пехота россиян убегает с позиций.

Бойцы работают с мощным мультироторным дроном DJI Matrice 300.

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