Транспортный налог: За какие авто не надо вносить сбор 17.10.2022, 12:40

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Существует ряд льгот по этому налогу.

В Беларуси ранее вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении ввели транспортный налог. Его должны уплачивать все собственники транспортных средств, которые зарегистрированы в базе ГАИ МВД, пишет zerkalo.io.

«Плательщиками транспортного налога признаются физлица, в том числе зарегистрированные в качестве ИП, за которыми в ГАИ МВД зарегистрированы транспортные средства, — уточняют налоговики. — Под физлицами понимаются граждане Беларуси, граждане либо подданные иностранного государства, а также лица без гражданства».

За какой транспорт не надо платить сбор

Налог не надо вносить за транспорт, который:

- выпущен не позднее 1991 года или сведения о годе выпуска которого отсутствуют;

- категории M1 или M1G*, приводимый в движение исключительно электрическим двигателем — по 31 декабря 2025 года (Код 8703 80 000 2 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС);

- специально оборудован для использования инвалидами;

- в отношении которого не истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина;

- снят с учета до 1 июля 2021 года;

- выбыл из обладания его собственника (владельца) в результате противоправных действий других лиц.

Сколько составляет сбор

Размер транспортного налога будет зависеть от разрешенной максимальной массы (например, легковой или грузовой автомобиль) и вместимости транспортного средства (тот же автобус). Также ставку могут определять за одну единицу транспортного средства (например, прицеп-дача, мотоцикл, седельный тягач).

Ставки налогов приведены в Налоговом кодексе, их можно посмотреть на сайте МНС.

Так, за автомобиль массой до 1,5 тонны для физлица ставка налога — 61 рубль;

- более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны — 81 рубль;

- более 1,75 тонны, но не более 2 тонн — 102 рубля;

- более 2 тонн, но не более 2,25 тонны — 122 рубля;

- более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны — 142 рубля;

- более 2,5 тонны, но не более 3 тонн — 162 рубля;

- более 3 тонн — 223 рубля;

- мотоцикл — 40 рублей.

Для кого предусмотрены льготы по этому налогу

К примеру, 50% от суммы налога будут платить ветераны ВОВ, инвалиды 1-й и 2-й группы, а также пенсионеры. Скидка в 25% также предусмотрена для инвалидов 3-й группы (кроме случаев, когда сбор им платить не надо совсем).

Но скидку предоставят только при наличии у льготника действительного водительского удостоверения соответствующей категории. То есть оформить автомобиль на бабушку-пенсионерку, чтобы заплатить в два раза меньше, не получится.

Как и в случае с другими имущественными налогами, местные органы власти могут освобождать от уплаты налога (полностью или частично) тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Но транспортное средство не должно при этом использоваться для осуществления предпринимательской деятельности.

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