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Из Китая в Россию идут бракованные микросхемы

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  • 17.10.2022, 15:19
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Из Китая в Россию идут бракованные микросхемы

Доля брака увеличилась с 2% до 40%.

После начала войны доля брака в поставках микросхем из Китая в Россию увеличилась с 2% до 40%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на российском рынке электроники.

По его словам, это связано с тем, что из-за санкций российские покупатели стали налаживать каналы ввоза электроники и компонентов самостоятельно. Товары закупаются не напрямую у заводов, а у посредников, из-за чего уровень контроля за качеством падает.

Проблемы с чипами и микросхемами в России начались после того, как Владимир Путин ввел войска в Украину. Иностранные производители отказываются сотрудничать с российскими клиентами из-за санкций, в результате чего им приходится придумывать необычные методы решения проблемы. Так, например, «Сбер» на фоне нехватки чипов для банковских карт в России начал «реимплантировать» чипы из неактивированных карт в новые.

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