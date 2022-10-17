Еще один известный разработчик игр закрывает минский офис 17.10.2022, 15:35

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Сотрудников компании увольняют.

Геймдев-студия Awem Games сокращает команду. Об этом dev.by рассказали сотрудники, которых уведомили об увольнении. По их словам, руководство ссылается на кризис, минский офис планируется закрыть.

В Awem Games в Беларуси работали больше 120 человек. По словам одного из сотрудников, под увольнение попали коллеги из могилевского и минского офисов (у студии есть еще кипрский офис), в том числе работающие удаленно.

— Увольняют по соглашению сторон. Причина — кризис, который ударил сильнее и быстрее, чем ожидалось, нужно сокращать расходы. За месяц придумали новую систему оценки сотрудников, провели непрозрачный, на мой взгляд, процесс оценки и просто поставили перед фактом, — рассказал сотрудник Awem Games.

По словам другого сотрудника, «никаких предпосылок к увольнениям не было. Все произошло очень резко, и, кажется, стало для всех шоком».

Большинству работников (которых принято решение уволить) компания дала возможность доработать до конца октября и за это время поискать новую работу. Сколько всего человек будет уволено — неизвестно.

«Но знаю точно, что минский офис будут закрывать. Об этом нам сообщили еще до начала процесса оценки сотрудников по новой системе», — рассказал сотрудник компании.

Awem Games: «Офис в Минске закрываем, юрлицо в РБ — нет»

Журналисты обратились за комментариями в Awem Games.

Директор ООО «ЭйДжи Продакшн» (Awem Games) Антон Филимонов подтвердил закрытие минского офиса.

— В AG Production происходят обычные рабочие процессы. Летом мы уменьшили офисные площади в Минске наполовину, но увидели, что эффективность не выросла (большая часть минских сотрудников все равно работала в remote, утилизация офиса была низкая). Сейчас приняли решение закрыть минский офис полностью. При этом наше юрлицо и офис остается в Беларуси — в Могилеве. Сотрудники, которые работали из минского офиса, будут переведены на remote. Прошла обычная поэтапная оптимизация офисных площадей.

Увольнения компания связывает с плановой процедурой оценки сотрудников, а не с влиянием кризиса. Говорит, что их число — в рамках нормы:

— В прошлом году мы сформулировали ценности, а в этом году доработали их и стартовали по ним ассессмент. Целесообразность, план и статусы ассессмента транслируются сотрудникам на всех стадиях. В компании проходят фидбек-сессии, где и мы, и каждый сотрудник делимся обратной связью, синхронизируемся по происходящему в компании, подсвечиваем зоны роста и определяемся с дальнейшими шагами развития.

Число уволенных не превышает показатели прошлого года после проведения ассессмента.

Awem продолжает работать над продуктами, построением культуры и дальнейшим ростом. Мы развиваем наш хит Cradle of Empires, также работаем над запуском в мировой релиз новой игры, усиливаем маркетинг и нанимаем новых сотрудников. Сейчас на сайте открыто около 20 вакансий.

В последние месяцы новости о сокращениях в геймдеве стали регулярными: Playrix, Playgendary, WannaPlay, Belka.

Awem Games — геймдев-компания родом из Могилёва (основана в 2002 году), разрабатывает игры «три-в-ряд». Сегодня ключевой продукт компании — Cradle of Empires (казуальная игра, в которой пользователь должен собирать сокровища). Головной офис компании находится на Кипре. За прошлый год, по данным аналитической платформы Sensor Tower, выручка Awem Games превысила 11 миллинов долларов.

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