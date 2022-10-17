ВСУ нанесли точечные удары по позициям россиян под Запорожьем
- 17.10.2022, 19:34
Названы потери оккупантов.
В Запорожской области украинские артиллеристы точечно ударили по нескольким позициям оккупантов. Уничтожен склад боеприпасов и ранены около 100 солдат.
Об этом сообщает Тelegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
«Количество погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется», - отметил он.
В частности, по словам Федорова, ВСУ ударили по следующим «адресам», где дислоцируются российские военные:
в Мелитополе Запорожской области ранено более 40 оккупантов;
в Бердянске уничтожен склад боеприпасов;
в населенном пункте Воскресенка - до 30 раненых захватчиков;
в Васильевке - до 25 раненых.