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ВСУ нанесли точечные удары по позициям россиян под Запорожьем

  • 17.10.2022, 19:34
ВСУ нанесли точечные удары по позициям россиян под Запорожьем

Названы потери оккупантов.

В Запорожской области украинские артиллеристы точечно ударили по нескольким позициям оккупантов. Уничтожен склад боеприпасов и ранены около 100 солдат.

Об этом сообщает Тelegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

«Количество погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется», - отметил он.

В частности, по словам Федорова, ВСУ ударили по следующим «адресам», где дислоцируются российские военные:

в Мелитополе Запорожской области ранено более 40 оккупантов;

в Бердянске уничтожен склад боеприпасов;

в населенном пункте Воскресенка - до 30 раненых захватчиков;

в Васильевке - до 25 раненых.

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