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Украина освободила из российского плена более 100 женщин

  • 17.10.2022, 19:38
Украина освободила из российского плена более 100 женщин

Почти все женщины — военные.

В понедельник, 17 октября, Украина и страна-агрессор Россия провели обмен пленными, по итогам которого домой возвращаются 108 женщин. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

У себя в Telegram-канале Ермак написал, что это первый полностью женский обмен. Среди освобожденных — 37 эвакуированных с завода Азовсталь, 11 офицерок, 85 рядовых и сержанток. Из них:

35 — защитницы из ВСУ;

32 — Военно-морских сил;

12 — Сил территориальной обороны;

восемь — Нацгвардии (в том числе две из Азова);

пять — Государственной специальной службы транспорта;

четыре — Госпогранслужбы;

12 гражданских.

По словам главы Офиса президента Украины, среди освобожденных есть женщины, которых оккупанты захватили в плен в ОРДЛО еще до начала полномасштабного вторжения России.

«Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за „слишком проукраинскую позицию“, выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные „шпионаж“ и „терроризм“», — заявил Ермак.

Он добавил, что сейчас все освобожденные будут проходить медосмотр и реабилитацию, и поблагодарил за работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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