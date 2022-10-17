Украина освободила из российского плена более 100 женщин
- 17.10.2022, 19:38
Почти все женщины — военные.
В понедельник, 17 октября, Украина и страна-агрессор Россия провели обмен пленными, по итогам которого домой возвращаются 108 женщин. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
У себя в Telegram-канале Ермак написал, что это первый полностью женский обмен. Среди освобожденных — 37 эвакуированных с завода Азовсталь, 11 офицерок, 85 рядовых и сержанток. Из них:
35 — защитницы из ВСУ;
32 — Военно-морских сил;
12 — Сил территориальной обороны;
восемь — Нацгвардии (в том числе две из Азова);
пять — Государственной специальной службы транспорта;
четыре — Госпогранслужбы;
12 гражданских.
По словам главы Офиса президента Украины, среди освобожденных есть женщины, которых оккупанты захватили в плен в ОРДЛО еще до начала полномасштабного вторжения России.
«Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за „слишком проукраинскую позицию“, выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные „шпионаж“ и „терроризм“», — заявил Ермак.
Он добавил, что сейчас все освобожденные будут проходить медосмотр и реабилитацию, и поблагодарил за работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.