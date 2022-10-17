В Черниговской области украинские пограничники сбили дрон со взрывчаткой 1 17.10.2022, 21:01

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Фотофакт.

Украинские пограничники приземлили дрон, с помощью которого россияне пытались атаковать Черниговскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины 17 октября.

«Недалеко от границы с Россией оккупанты запустили коптер, чтобы сбросить взрывное устройство. Пограничники точным выстрелом из стрелкового оружия приземлили дрон. Вместе с ним упал и уцелевший боеприпас», – говорится в сообщении.

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