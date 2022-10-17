Украинские воины уничтожают российских оккупантов на Лиманском направлении
- 17.10.2022, 21:27
Видео.
Бойцы 66 мехбригады показали, как ликвидируют российских оккупантов на Лиманском направлении.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады.
«Скопление оккупантов и вражеской техники разведчики обнаружили в одном из сел Лиманского района. Прятались в домах. Вооруженным пометом. Их техника была припаркована на людских огородах. Пришлось расшевелить кацапский хлам. И с помощью арты дали им изрядно в копчик. Чтобы быстрее выметались с украинской земли», - кратко подытоживает один из участников операции.
«Как это было – смотрите в видео», - говорится в описании видео.