Украинские воины уничтожают российских оккупантов на Лиманском направлении 17.10.2022, 21:27

Видео.

Бойцы 66 мехбригады показали, как ликвидируют российских оккупантов на Лиманском направлении.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады.

«Скопление оккупантов и вражеской техники разведчики обнаружили в одном из сел Лиманского района. Прятались в домах. Вооруженным пометом. Их техника была припаркована на людских огородах. Пришлось расшевелить кацапский хлам. И с помощью арты дали им изрядно в копчик. Чтобы быстрее выметались с украинской земли», - кратко подытоживает один из участников операции.

«Как это было – смотрите в видео», - говорится в описании видео.

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