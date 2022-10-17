В Украине ликвидирован командир артиллерийского дивизиона донецких террористов Шейко 2 17.10.2022, 22:50

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Владимира Шейко

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Вечером 17 октября стало известно, что ВСУ ликвидировали псевдо-подполковника, руководителя артиллерийского дивизиона донецких террористов Владимира Шейко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: «Владимир Шейко «Медведь», псевдо-подполковник, командир артиллерийского дивизиона орков 1 АК РОА успешно демобилизован».

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