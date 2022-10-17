В Украине ликвидирован командир артиллерийского дивизиона донецких террористов Шейко

В Украине ликвидирован командир артиллерийского дивизиона донецких террористов Шейко2
- 17.10.2022, 22:50
- 2,360
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Вечером 17 октября стало известно, что ВСУ ликвидировали псевдо-подполковника, руководителя артиллерийского дивизиона донецких террористов Владимира Шейко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.
Он отметил: «Владимир Шейко «Медведь», псевдо-подполковник, командир артиллерийского дивизиона орков 1 АК РОА успешно демобилизован».