Мобилизованные из Брянской области отказываются ехать на войну в Украину 1 17.10.2022, 23:27

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Они категорически отказываются выполнять преступные приказы командования РФ.

Появились новые подробности о мобилизованных из Брянской области, которые на белгородском полигоне Солоти, где произошел массовый расстрел мобилизованных, отказались ехать на войну в Украину.

Категорически отказываются выполнять преступные приказы командования и ехать на войну около 30 человек. Об этом пишет Telegram-канал «Протестная Россия».

«Остальных из более, чем сотни человек запугали и под давлением заставили согласиться отправиться воевать в Украину, сообщает наш источник», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнюю неделю командованию удалось уговорить 60 военнослужащих вызывая каждого по отдельности «на беседу», где угрожали им уголовной ответственностью. Последняя группа мобилизованных из их отряда отправилась в Украину 14 октября.

Подчеркивается, что сейчас оставшиеся мобилизованные содержатся в отдельном помещении. Ежедневно командование угрожает им разными последствиями. Но мобилизованные готовы и на уголовное разбирательство: «Ну, значит тюрьма, будем судиться. У нас всё хотят жить, но от службы не отказываемся. Мы согласны охранять нашу Брянскую область».

Уверенности в том, что ехать в Украину нельзя, бастующим добавил недавний контакт с группой мобилизованных, уже вернувшихся с Украины: из 90 человек за 5 дней в живых в ней осталось 9, при этом по возвращении один сразу же дезертировал.

Согласно сведениям источника, контроль за мобилизованными в Солоти находится на низком уровне, и самостоятельно уехать домой не составляет проблемы: розыск после этого не ведется.

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