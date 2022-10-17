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Арестович рассказал о потерях оккупантов под Бахмутом

  • 17.10.2022, 23:55
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Арестович рассказал о потерях оккупантов под Бахмутом

ВСУ ликвидируют оккупантов по роте в день.

Российские военные ежедневно в районе Бахмута Донецкой области в боях теряют не менее одной роты солдат и офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин Live».

«Там местность выглядит хуже, чем в Первую мировую войну. Там уже живого места нет, все изрыто артиллерией. Мы кладем их по самым скромным, по самым сдержанным оценкам где-то роту в день, реально, конечно, больше. И там прут новые волны по телам своим павших товарищей. А прут по одной простой причине — там двойная система заградотрядов в районе Бахмута», - отметил Арестович.

По его словам, с севера на Бахмут наступают «кадыровцы», а с востока — наемники ЧВК «Вагнера».

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