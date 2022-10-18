Пригожин начал «действовать» против Путина 1 18.10.2022, 7:45

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Основатель ЧВК «Вагнера» подрывает авторитет главы Кремля.

Приближенный к российскому президенту Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин может перетянуть роль «сильного человека» на себя, подрывая авторитет главы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и аффилированные с ним социальные сети все чаще комментируют неэффективность традиционных российских военных институтов и социальные проблемы, которые могут косвенно подорвать правление Кремля.

Хотя Пригожин прямо не выступает против Путина и не критикует, его растущая популярность среди националистического сообщества может подорвать привлекательность Путина как «сильного человека» по сравнению с ним.

Появляющиеся дискуссии о гражданской войне в России могут еще больше разрушить кремлевские нарративы о национальном, этническом и религиозном единстве внутри России.

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