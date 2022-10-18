Пленный «вагнеровец» успел повоевать в Украине всего два дня 18.10.2022, 11:24

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Его вербовал лично Пригожин.

Украинские защитники захватили одного из наемников кремлевской ЧВК Вагнера, завербованных из числа российских заключенных.

Видео с его показаниями опубликовала во вторник, 18 октября, пресс-служба СБУ.

По словам злоумышленника, на войну с Украиной его вербовал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин, гарантируя, что «зэки будут воевать бок о бок с «опытными» военными, которые их всему научат, и они не окажутся на передовой».

Так называемый «повар Путина» обещал заключенным, что они смогут «смыть свои грехи» кровью украинцев, после чего получат «чистые» документы.

Впрочем, повоевать наемник успел всего два дня, пока не был захвачен украинскими бойцами.

«Нас используют как пушечное мясо. Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся — они очень далеко были. Обычное пушечное мясо: чтобы узнать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю», — пожаловался пленный оккупант.

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