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ВСУ «крошат» россиян под Бахмутом

  • 18.10.2022, 11:31
  • 1,432
ВСУ «крошат» россиян под Бахмутом

Опубликованы кадры жестких боев.

Вооруженные Силы Украины регулярно уничтожают российских оккупантов на Бахмутском направлении, где враг не прекращает наступать.

Об этом свидетельствуют видео с уничтожением российских захватчиков.

На нынешнем этапе полномасштабной войны российское оккупационное войско пытается продвигаться только на одном направлении – на Бахмут. В то же время украинские защитники уже долгое время держат мощную оборону и не дают врагу достичь своих целей.

Украинские военные делятся видео, как они ликвидируют российских оккупантов на нашей земле.

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