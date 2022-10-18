Под Лиманом ликвидировали российского «хана» из Татарстана 18.10.2022, 14:18

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Оккупант в звании капитана успел повоевать в Сирии и Таджикистане.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Айрата Галяутдинова, который уже убивал украинцев в 2014 году. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Оккупанту было 39 лет. Он был капитаном и командовал артиллерийской батареей.

Галяутдинов выпустился из Казанского артиллерийского училища. Он имел огромный боевой опыт. Оккупант успел повоевать еще и в Сирии, а также в Таджикистане.

Российского капитана ликвидировали 23 сентября под Лиманом. Оккупанта уже похоронили в поселке Сарай-Чекурча под Арском (Республика Татарстан).

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