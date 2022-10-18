Нейросеть научилась превращать неуклюжие селфи в произведения искусства 18.10.2022, 15:17

Теперь никто не будет жаловаться, что некрасиво выглядит на фото.

В кои-то веки от искусственного интеллекта, специализирующегося на генерации изображений, появится реальная польза, пишет «Техкульт». Фабиан Штельцер, автор первого фильма, полностью нарисованного ИИ, представил новый инструмент «Stable Diffusion». Он предназначен для перерисовки селфи людей в самых разных стилях – теперь никто не будет жаловаться, что некрасиво выглядит на фото.

Если вам когда-то хотелось увидеть свое лицо на постере к остросюжетному фильму или на обложке увлекательного романа о приключениях в необычных местах, данная нейросеть поможет это реализовать. Система не просто «облагораживает» фото людей, она перерисовывает их в заданном стиле, будь то фентези, жанр космооперы, нуар или нечто и вовсе неописуемое обычными словами. Как и положено ИИ, он интерпретирует поставленную задачу несколько по-своему, поэтому результат всегда непредсказуем.

Минус Stable Diffusion в «прожорливости» – ему требуется порядка десятка различных фотографий одного человека, чтобы научиться достоверно его рисовать. И все равно результат будет сомнителен, но чем больше снимков изучит ИИ, тем лучше будет качество его работы. Наверняка это обрадует любителей селфи, особенно тех, кто вечно недоволен тем, как они выглядят на них.

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