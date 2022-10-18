Глава СНБО Украины: Беларусь оккупирована Россией, но белорусы не хотят воевать 1 18.10.2022, 15:17

Алексей Данилов

Белорусский народ для украинцев дружественный.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал err.ee возможное нападение белорусской армии на Украину:

— Давайте честно скажем, что Беларусь оккупирована Российской Федерацией, причем оккупирована довольно давно – в экономическом, политическом и иных смыслах, – сказал секретарь СНБО Алексей Данилов Данилов.

Он добавил, что сейчас Россия использует Беларусь для своих военных целей.

— Мы отслеживаем все эти процессы. Но мы учитываем, что есть белорусский народ, который не имеет никакого желания воевать с нами, об этом известно не только нам, но и всем остальным, включая Путина, – заявил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Украина внимательно следит за тем, как Россия использует территорию Беларуси.

— Мы очень внимательно следим за тем, как они будут использовать белорусскую территорию, и в случае необходимости нами будут приняты все необходимые решения, в том числе военного характера, – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что Украина не нападала и не собирается нападать на Беларусь, а защищается.

— Белорусский народ для нас – дружественный народ, в отличие от некоторых политических деятелей, – резюмировал Данилов.

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