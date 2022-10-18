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Глава ГУР Украины рассказал, каким будет распад РФ

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  • 18.10.2022, 17:00
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Глава ГУР Украины рассказал, каким будет распад РФ
Кирилл Буданов

Кавказ уйдет первым.

Боевые действия на территории Украины должны закончиться в конце весны - к лету 2023 года. Для начала ВСУ выйдут на границы Украины 1991 года.

Такой сценарий развития событий полномасштабного вторжения России в Украину озвучил руководитель главного управления разведки МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью проекту «Орестократия».

«В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала, выйдем на эти границы (границы 91-го года - ред.)», - уверен Буданов.

По его словам, после окончания войны в Украине начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ.

«От России отсоединятся определенные регионы... Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию … То есть там очень много шагов. Кавказские (территории - ред.), я считаю, отсоединятся первыми, но это будут не только кавказцы. Да там много территориальных проблем, «Российская Федерация» – это одно название от федеративности. Это слишком большая территория, которая достаточно длительный срок непонятно как существует в этих границах. Она держалась только на вере в мощность режима. Как только режим рухнет, все это посыплется», - говорит глава ГУР.

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