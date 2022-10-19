закрыть
19 октября 2022, среда, 8:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт назвал направление, на котором РФ хочет наступать с территории Беларуси

1
  • 19.10.2022, 8:08
  • 5,022
Эксперт назвал направление, на котором РФ хочет наступать с территории Беларуси

Возможно создание совместной группировки войск численностью в 120 тысяч человек.

Российская Федерация будет собирать на территории Беларуси группировку до середины зимы.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире «Право на власть».

По его словам, они хотят до Нового года сформировать на территории Беларуси группировку в размере 120 тысяч. Это нужно для реализации замысла, который еще в начале полномасштабного вторжения предлагал Герасимов, а именно - удар в направлении Луцк-Львов.

«Я думаю, что на сегодня эти 20 тысяч, которые прибыли, плюс мобилизация, которую сейчас Лукашенко собирается провести в сельской местности. Пока он говорит, что это для сбора урожая, но я думаю, что это будет реальная

«Конец контрактов на реконструкцию или восстановление на белорусской железной дороге погрузочно-грузовых рам и путей подъезда к ним запланирован на конец ноября. Я так думаю, что основная техника и вооружение начнут прибывать где-то во второй половине ноября, а формирование будет где-то в декабре», - добавил он.

Он напомнил, что в начале вторжения со стороны Беларуси зашла группировка около 40 тысяч военных, с двух направлений.

«Эта группировка будет 100% в подчинении Генерального штаба Российской Федерации», - пояснил Жданов

Он считает, что пребывание такого количества мобилизованных россиян на территории Беларуси будет означать оккупацию страны.

«Дальше пребывание у власти Лукашенко никого не будет интересовать», - подчеркнул эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко