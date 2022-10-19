Эксперт назвал направление, на котором РФ хочет наступать с территории Беларуси 1 19.10.2022, 8:08

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Возможно создание совместной группировки войск численностью в 120 тысяч человек.

Российская Федерация будет собирать на территории Беларуси группировку до середины зимы.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире «Право на власть».

По его словам, они хотят до Нового года сформировать на территории Беларуси группировку в размере 120 тысяч. Это нужно для реализации замысла, который еще в начале полномасштабного вторжения предлагал Герасимов, а именно - удар в направлении Луцк-Львов.

«Я думаю, что на сегодня эти 20 тысяч, которые прибыли, плюс мобилизация, которую сейчас Лукашенко собирается провести в сельской местности. Пока он говорит, что это для сбора урожая, но я думаю, что это будет реальная

«Конец контрактов на реконструкцию или восстановление на белорусской железной дороге погрузочно-грузовых рам и путей подъезда к ним запланирован на конец ноября. Я так думаю, что основная техника и вооружение начнут прибывать где-то во второй половине ноября, а формирование будет где-то в декабре», - добавил он.

Он напомнил, что в начале вторжения со стороны Беларуси зашла группировка около 40 тысяч военных, с двух направлений.

«Эта группировка будет 100% в подчинении Генерального штаба Российской Федерации», - пояснил Жданов

Он считает, что пребывание такого количества мобилизованных россиян на территории Беларуси будет означать оккупацию страны.

«Дальше пребывание у власти Лукашенко никого не будет интересовать», - подчеркнул эксперт.

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