Ученые рассказали, что ускорило эволюцию ранних млекопитающих 1 19.10.2022, 10:55

Исследователи пролили свет на процессы, проходившие миллиард лет назад.

Недавнее исследование, проведенное сотрудниками Университета Лидса, показало, что уровень кислорода в атмосфере Земли сильно колебался миллиард лет назад. Это привело к ускоренной эволюции ранних млекопитающих, пишет «Хайтек».

Согласно общей теории ученых, когда кислород впервые попал в атмосферу около двух миллионов лет назад, он развивался в три этапа, начиная с Великого события окисления два миллиарда лет назад, когда кислород впервые появился в атмосфере. Около 400 млн лет назад на третьем этапе атмосферный кислород достиг нынешнего уровня.

Неизвестно, что произошло во время второй стадии, неопротерозойской эры, которая началась примерно миллиард лет назад и продолжалась 500 млн лет. В эту эпоху возникли самые ранние виды животных.

Ученые пытались выяснить, было ли что-то исключительное в изменениях уровня кислорода во время неопротерозойской эры, что повялило на раннюю эволюцию животных. Исследователи измеряли различные изотопы углерода в известняковых породах, собранных с мелководных океанов. Они рассчитали, каким был фотосинтез миллионы лет назад, и вычислили уровень кислорода в атмосфере на основе соотношения изотопов различных форм углерода. В результате, они воссоздали уровни кислорода в атмосфере за последние 1,5 млрд лет. Так ученые поняли, сколько кислорода диффундировало в океан для поддержания ранней морской жизни.

До сих пор ученые думали, что после Великого события окисления уровень кислорода был либо низким, а затем подскочил как раз перед эволюцией первых животных, либо что уровень кислорода был высоким в течение многих миллионов лет до того, как появились животные.

Новое исследование показало, что уровни кислорода были гораздо более динамичными. Колебания между высоким и низким уровнем существовали задолго до того, как появились ранние формы жизни животных. Оказалось, что в океанской среде, где жили ранние животные, было достаточно кислорода, а затем периоды, когда его нет. Это периодическое изменение условий окружающей среды вызвало эволюционное давление, при котором некоторые формы жизни могли вымереть и появиться новые.

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