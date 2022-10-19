Оккупант рассказал, как войска РФ оказались в ловушке в Херсоне 10 19.10.2022, 11:32

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фото: reuters

Захватчик признался, что даже перестал спать по ночам.

Российский военнослужащий, который ведет свой тг-канал «Тринадцатый», признался, что российские войска в Херсоне оказались в ловушке.

По его мнению, российских военных на оккупированном юге Украины может спасти только ядерный удар по ВСУ.

«Просто я к тому, что ситуация шла к этому еще когда им позволили завести в Украину РСЗО позволяющие уничтожить наши мосты через Днепр. Это случилось, и все это планомерно превращается в ловушку для группировки на том берегу, но все это еще осложняет ситуацию вокруг ГЭС и АЭС», ,- написал он.

«Тут если все факторы собрать, то ночами спать вряд-ли захочется, я вот от своих мыслей со сном уже попрощался, потому что мне есть за кого переживать», — пожаловался «Тринадцатый».

А потом все-таки заговорил про возможность отступления.

«И понять нужно то, что это война, а на войне может произойти что угодно. В годы Великой Отечественной тоже оставляли какие-то территории, после возвращали, меня в этом всем беспокоит больше всего жизни наших солдат», — заявил он.

Напомним, что сразу несколько российских военкоров, и даже военных 18 октября объявили о серьезных изменениях на фронте под Херсоном, негативных для России. Некоторые даже намекнули на предстоящий «жест доброй воли» ВС РФ. А назначенный Россией глава Херсонской области объявил об эвакуации.

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