Ученые рассказали, как ящерицы закаляют свой организм 1 19.10.2022, 11:36

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Рептилии научились бороться с укусами огненных муравьев.

Огненные муравьи заполонили весь юго-восток США и продолжают распространяться, нанося огромный ущерб местной фауне. Боль от удара жалом огненного муравья сравнима с болью от ожога (отсюда и пошло их название), а в некоторых случаях нападение этих насекомых представляет смертельную угрозу даже для человека, пишет Naked science.

Каким же образом с муравьями справляются меньшие животные, вынужденные делить с ними среду обитания? Заборные игуаны (Sceloporus) природой не защищены от укусов муравьев (массовое нападение насекомых может довести рептилию до паралича или смерти), но они научились противостоять им, поедая муравьев.

Чтобы проверить, как иммунная система ящериц адаптируется к яду огненных муравьев, исследователи в течение трех недель кормили ящериц мертвыми огненными муравьями или позволяли живым насекомых их жалить. Оказалось, поедание мертвых муравьев подготавливало иммунную систему ящериц к отравлению: в их крови повышалась концентрация базофилов и нарабатывались вещества, которые связывали молекулы яда, не давая ему негативно воздействовать на организм.

Между тем у ящериц, которых муравьи только жалили, подобных изменений в иммунной системе не наблюдалось даже после многократных столкновений с муравьями. Иными словами, чтобы научиться выживать бок о бок с опасными насекомыми, животным нужно начать употреблять их в пищу и подготовить организм к неизбежному отравлению.

Таким образом, животные могут адаптироваться к выживанию рядом с инвазивными видами, хотя заборные игуаны — редкий пример хищника, способного питаться огненными муравьями. К сожалению, едва ли можно надеяться, что эти рептилии смогут сдержать распространение муравьев. Так что в борьбе с опасными насекомыми человеку придется рассчитывать только на себя.

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