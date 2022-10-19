СМИ: В Беларуси военкоматы начали массово разносить повестки 18 19.10.2022, 11:44

11,590

Призывают работников предприятий и тех, кто проходил службу в Марьиной Горке.

Белорусы начали получать повестки на военные сборы, при этом Министерство обороны отрицает проведение мобилизации и заявляет о «военно-учетной проверке».

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что повестки пришли некоторым жителям Минска и Гродно, а датой явки указано 18 или 21 октября. Среди причин получения повесток выделяют:

«Военные сборы с 21 октября по 4 ноября». С собой необходимо иметь личные вещи и туалетные принадлежности.

«Вопросы воинского учета, военные сборы». При себе иметь военный билет.

«Мероприятия воинских сборов».

Сообщается, что повестки преимущественно приходят людям, которые прошли службу в 5-й ССО в Марьиной Горке, именно их призывают на военные сборы. Кроме того, есть данные, что повестки приходят бывшим милиционерам, рабочим ряда гродненских предприятий, а также «дембелям» ВДВ.

По словам одного из источников, сборы дембелей 5-й ССО проводятся, чтобы «произвести переподготовку». Также есть ряд случаев, когда за призывником приходит сотрудник военкомата сразу с милиционером.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».