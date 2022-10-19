СМИ: В Беларуси военкоматы начали массово разносить повестки

СМИ: В Беларуси военкоматы начали массово разносить повестки18
- 19.10.2022, 11:44
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Призывают работников предприятий и тех, кто проходил службу в Марьиной Горке.
Белорусы начали получать повестки на военные сборы, при этом Министерство обороны отрицает проведение мобилизации и заявляет о «военно-учетной проверке».
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что повестки пришли некоторым жителям Минска и Гродно, а датой явки указано 18 или 21 октября. Среди причин получения повесток выделяют:
«Военные сборы с 21 октября по 4 ноября». С собой необходимо иметь личные вещи и туалетные принадлежности.
«Вопросы воинского учета, военные сборы». При себе иметь военный билет.
«Мероприятия воинских сборов».
Сообщается, что повестки преимущественно приходят людям, которые прошли службу в 5-й ССО в Марьиной Горке, именно их призывают на военные сборы. Кроме того, есть данные, что повестки приходят бывшим милиционерам, рабочим ряда гродненских предприятий, а также «дембелям» ВДВ.
По словам одного из источников, сборы дембелей 5-й ССО проводятся, чтобы «произвести переподготовку». Также есть ряд случаев, когда за призывником приходит сотрудник военкомата сразу с милиционером.