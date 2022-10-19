«Медуза»: «Линия Пригожина» в Луганской области бесполезна 7 19.10.2022, 12:12

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Российские укрепления легко прорвать или обойти.

Наемники ЧВК «Вагнера» в октябре начали строительство оборонительной линии в Луганской области. Но даже в России признают бесполезность так называемой «линии Пригожина».

Об этом сообщается в видео, опубликованном российским изданием «Медуза».

По задумке оккупантов, как пишут авторы, оборонительная линия протянется на десятки километров и якобы должна прикрыть подходы к захваченным Лисичанску и Луганску.

«Для строительства используют разработанные в СССР быстроходные траншейные машины БТМ-3, которые много лет хранились на складах Минобороны РФ», - пишет издание.

При этом журналисты указывают, что, судя по опыту Второй мировой войны, «вложения в строительство таких линий обороны в большинстве случаев не оправданы», поскольку «их можно прорвать на узком участке или обойти».

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